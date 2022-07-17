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Bursa’da seyir halindeki motosiklette sandalye taşıdı

Bursa’da iki kafadar motosiklette sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 17.07.2022, 09:03
Bursa’da seyir halindeki motosiklette sandalye taşıdı

Bursa’da iki kafadar motosiklette sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş motosikletin üzerinde canlarını hiçe sayarak sandalye taşıdı. Gençlerin bu tehlikeli yolculukları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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