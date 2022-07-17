Son Dakika
MİT’ten nokta operasyonu: PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Bursa’da seyir halindeki motosiklette sandalye taşıdı
Bursa’da iki kafadar motosiklette sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 17.07.2022, 09:03
Bursa’da iki kafadar motosiklette sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş motosikletin üzerinde canlarını hiçe sayarak sandalye taşıdı. Gençlerin bu tehlikeli yolculukları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.