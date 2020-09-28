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Bursa’da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
BURSA’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI.
Asayiş 28.09.2020, 08:45
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Bursa’da dün akşam saatlerinde seyir halindeki otobüs alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi’nde seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı. Seyir halinde minibüsün altında dumanlar çıktığını gören sürücüler korna çalarak ikazda bulundu. Çok geçmeden seyir halindeki minibüs alev aldı. Araçtakiler kendilerini dışarı atıp hayatını kurtarırken, vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Birkaç dakika içinde alev topuna dönen minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü. Demir yığınına dönen minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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