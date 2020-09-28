banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Bursa’da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

BURSA’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI.

Asayiş 28.09.2020, 08:45
2
Bursa’da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Bursa’da dün akşam saatlerinde seyir halindeki otobüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi’nde seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı. Seyir halinde minibüsün altında dumanlar çıktığını gören sürücüler korna çalarak ikazda bulundu. Çok geçmeden seyir halindeki minibüs alev aldı. Araçtakiler kendilerini dışarı atıp hayatını kurtarırken, vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Birkaç dakika içinde alev topuna dönen minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü. Demir yığınına dönen minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0