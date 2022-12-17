Bursa’da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşından aldığı araçla seyir halinde olan Yaşar Y. (33), başka araçtan açılan silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı, arkadaşlarının özel aracıyla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Y. (33) arkadaşından aldığı otomobil ile evine gitmek üzere yola çıktı. O sırada henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtan tabancayla Yaşar Y.’ye ateş açıldı. Silahlı saldırıda başına ve sırtına isabet eden 2 adet mermi nedeniyle kanlar içinde kalan genç, aracı durdurarak arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yaralı genç, olay yerine gelen arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının olduğu 16 AOM 140 plakalı kamyonet, Acil Servis girişinde park halinde olan 16 KGZ 02 plakalı otomobile çarptı. Acil Servise alınan yaralının tedavisine başlandı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi arıyor.