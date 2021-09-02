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Bursa’da servis minibüsü kaza yaptı: 6 işçi yaralı

Bursa’da kontrolden çıkıp yol beton bariyerine çarpan servis minibüsündeki 6 işçi yaralandı.

Asayiş 02.09.2021, 09:59
Bursa’da servis minibüsü kaza yaptı: 6 işçi yaralı

Bursa’da kontrolden çıkıp yol beton bariyerine çarpan servis minibüsündeki 6 işçi yaralandı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi İzmir yolu Mudanya mevkiinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 2833 plakalı Ö.F.A. idaresindeki servis minibüsü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak yol ayırımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle servis minibüsünde bulunan 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri serviste bulunan yaralı işçilerden A.A., M.B., A.D., T.Ş ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi çevre hastanelere kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, servis sürücüsü Ö.F.A.’nın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza yüzünden kilometrelerce trafikte kuyruk oluştu. Sürücü verdiği ilk ifadesinde, "Mudanya istikametine gitmek istediğim esnada, araç lastiğimin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere çarptım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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