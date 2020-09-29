Bursa’da selefî operasyonu: 7 gözaltı
BURSA'DA JANDARMADAN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ELEMAN TEMİNİ İÇİN ÇALIŞAN VE SÖZDE CİHAT ÇAĞRISI YAPAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. ŞAHISLARIN, PİKNİK ADI ALTINDA DÜZENLEDİKLERİ ETKİNLİKLERLE ARAZİDE EĞİTİM YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ. JANDARMADAKİ SORGULAMALARI TAMAMLANAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Bursa’da DEAŞ terör örgütü için eleman temin eden 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların, piknik adı altında düzenledikleri etkinliklerle arazide eğitim yaptıkları tespit edildi. Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik istihbarî çalışmalar yaptı.
Ekipler, Deydinler Mahallesi’nde ikamet eden 7 Türk vatandaşının, terör örgütüne eleman temini, propaganda faaliyetleri ile okul çağında bulunan çocuklar ile mahallede yaşayan vatandaşlara selefî görüşlerini benimsetmeye çalıştıkları, evlerinde örgütsel toplantı yaptıkları, piknik adı altında arazide eğitim yaptıkları belirlendi. Adlî makamlardan alınan kararla şafak vakti jandarma özel harekat timleri desteğiyle yapılan operasyonda şüpheliler ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin yaptığı operasyonda çok sayıda örgütsel materyal ile dijital malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli, bugün geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.
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