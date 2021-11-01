Bursa’da şehrin ortasında kurşun yağdıran şahıs gözaltında

Bursa’da, asker uğurlama konvoyunda havaya rastgele ateş açan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntüler, merkez Nilüfer ilçesinde Özlüce bulvarında kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir grup genç yolu kapattı. Bu sırada gençlerden biri yanında bulundurduğu tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çekilen şahsı bu ânları ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir magandalarını tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan incelemenin ardından havaya rastgele ateş açan 21 yaşındaki N.M.M., Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.M.M.’nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İdarî işlem yapılan N.M.M, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.