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Bursa’da şehrin göbeğinde bomba alarmı
Bursa’da şehrin göbeğine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.
Asayiş 31.10.2021, 13:15
Bursa’da şehrin göbeğine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na çıkan metro istasyonu çıkışına bir çanta bırakıldı. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre yabancı uyruklu bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen çanta için polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından polis ekiplerinin de şüpheli gördüğü çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı kontrollü şekilde açtı. Çantanın içinden kıyafet çıktığı öğrenildi.