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Bursa’da samanlık yangını garaja sıçradı: Traktör ve su motoru alev alev yandı
Bursa’da çıkan samanlık yangını korkuya neden oldu. Yangında samanlık ve ardiye küle döndü.
Asayiş 26.08.2022, 14:11
Bursa’da çıkan samanlık yangını korkuya neden oldu. Yangında samanlık ve ardiye küle döndü.
Olay, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın bitişinde bulunan ardiyeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlıkta bulunan traktör, römork, su motoru ve muhtelif tarım aletleri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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