Bursa’da samanlık alev alev yandı

Bursa’da bir samanlık alevlere teslim oldu. Yangında yaralanan kimse olmazken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm samanlığı sararken yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanan kimse olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.