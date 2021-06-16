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Bursa’da şaka gibi soygun...200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı

Bursa’da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan tuzak parasını çaldı. Tuzak parasını çalan şüpheli para ile kayıplara karıştı.

Asayiş 16.06.2021, 04:04
Bursa’da şaka gibi soygun...200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı

Bursa’da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan tuzak parasını çaldı. Tuzak parasını çalan şüpheli para ile kayıplara karıştı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı. Cama bir kaç kere vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı. Tuzak paralarını almasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmasında kasalarda bulunan toplam 200 TL olduğu düşünülen tuzak paralarını çaldığı öğrenildi. Zanlı ise 200 TL ile birlikte kayıplara karıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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