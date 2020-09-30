Bursa’da sahte tütün operasyonu
BURSA'DA KAÇAKÇILIK POLİSİNİN BİR İŞYERİNE YAPTIĞI OPERASYONDA SAHTE VE MÜKERRER BANDROLLE SATILDIĞI TESPİT EDİLEN 5 BİN 470 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. 2 KUŞU GÖZALTINA ALINIRKEN TÜTÜNLERİN PİYASA DEĞERİNİN 500 BİN TL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Bursa’da kaçakçılık polisinin bir iş yerine yaptığı operasyonda sahte ve mükerrer bandrolle satıldığı tespit edilen 5 ton 470 kilo tütün ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken tütünlerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, V.Y. ve Y.Y. isimli kişilere ait olduğu belirlenen iş yerine baskın yaptı. Şahıslara ait 2 iş yerinde yapılan aramada, 5 ton 470 kilo sahte ve mükerrer bandrollü tütün, 43 adet sökülmüş mükerrer bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Y. ve Y.Y. isimli kişiler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen kaçak tütünlerin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi.
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0