Bursa’da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece yarısı meydana geldi. İznik ilçesindeki İstanbul Kapı Aile Sağlığı merkezine giren hırsız içeride bulunan bilgisayarı ve kulak kontrol cihazını çaldı. Sabah sağlık ocağında görevlinin fark etmesi üzerine polis olay yerine geldi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından kimliği tespit edilen ekipler şüpheli gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.