Bursa’da sağlık çalışanına şiddete gözaltı
BURSA'DA HASTA BEBEĞİ İÇİN ACİLE GELEN BİR VATANDAŞ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. COVİD-19 SALGINI DOLAYISIYLA HASTANIN YANINA TEK REFAKATÇİ ALINACAĞINI SÖYLEYEN SAĞLIK ÇALIŞANINA TEKME ATAN VATANDAŞ, ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI. OLAYIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM.DR. HALİM ÖMER KAŞIKCI, BU ZORLU SÜREÇTE FEDAKARCA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SONUNA KADAR YANINDA OLDUKLARINI BELİRTEREK OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ.
Bursa’da hasta bebeği için acile gelen bir vatandaş ortalığı birbirine kattı. Covid-19 salgını dolayısıyla hastanın yanına tek refakatçi alınacağını söyleyen sağlık çalışanına tekme atan vatandaş, şikayet üzerine gözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, bu zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının sonuna kadar yanında olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Olay, geçtiğimiz hafta Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde meydana geldi. Down sendromlu olduğu öğrenilen bebeğinin ateşlenmesi sonucu acil servise eşiyle birlikte gelen bir vatandaşa sarı alanda muayenelerinin yapılmasının ardından röntgen çekilmesi istendi. O sırada koridorda bulunan güvenlik görevlisi, röntgen odasına giden vatandaşa Covid-19 salgını sebebiyle hastanın yanında iki refakatçinin olamayacağı uyarısında bulundu. Çıkmamakta ısrar eden vatandaşa bu sefer de röntgen odasına da eşiyle birlikte girmeye çalıştığı sırada, yüksek radyasyon riski sebebiyle tek kişi girilmesi konusunda görevli röntgen teknisyeni tarafından uyarılarda bulunuldu. Tüm uyarılara rağmen tartışmaya devam eden vatandaş, röntgen teknisyenine tekme attı. Beyaz kod verilmesinin ardından olay yerine gelen güvenlik görevlisi, polis ve jandarmaya da direnen vatandaşın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası vatandaş, şikayet üzerine gözaltına alındı.
Olayın ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Covid-19 pandemisinden bu yana gecesini gündüze katan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyla ilgili olarak ’beyaz kod’ verildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Hukukçularımız olayı yakından takip ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaşanan bu kötü olaydan dolayı sağlık çalışanlarımıza ve orada bulunan diğer kamu personelimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum" dedi.
Hastalanan bebek hakkında da bilgi veren Kaşıkcı, "Tüm bu olumsuzluklara karşı acil servise gelen bebeğimizin tedavisi için gerekli tüm işlemler yapılmış olup, hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2