Bursa’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.