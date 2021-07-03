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Bursa’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 03.07.2021, 13:27
Bursa’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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