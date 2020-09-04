Bursa’da şafak vakti fuhuş operasyonu

Bursa’da şafak vakti düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli ve 9’u Bursa’da olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 bin 600 lira ve 100 dolar, 1 adet polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 13 adet fişek, 1 adet bilgisayar harddisk, 3 adet flash disk, 1 adet micro disk, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 44 fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen 8 kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kadınları fuhşa zorlayan 11 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.