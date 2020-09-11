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Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

BURSA'DA BİN 500 POLİSLE ŞAFAK SAATİ DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KAPILARIN KOÇBAŞLARIYLA KIRILDIĞI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖXALTINA ALINDI.

Asayiş 11.09.2020, 06:58
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Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

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