banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Bedeni Çanakkale'de mezarı Yozgat'ta
Uyku apnesi koronavirüs tedavisini zorlaştırıyor
Uyku apnesi koronavirüs tedavisini zorlaştırıyor
İzmir'de ilk konteynerler cuma günü kurulacak
İzmir'de ilk konteynerler cuma günü kurulacak
Trabzonspor'dan ayrılmak onlara yaramadı
Trabzonspor'dan ayrılmak onlara yaramadı

Bursa’da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA'DA BİR DÜKKANIN İÇERİSİNDE BULUNAN SADAKA KUTUSUNU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. ADLİYEYE ÇIKARILAN ZANLI TUTUKLANDI.

Asayiş 11.11.2020, 13:55
1
Bursa’da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa’da bir dükkandaki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahiplerinin bir anlık boşluğundan faydalanan hırsız dükkanı açık bırakılan kapısından içeri girerek kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığını gören şüpheli tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu da alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Yorumlar (0)
banner417
15°
parçalı bulutlu
banner378