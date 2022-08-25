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Bursa’da sadaka kutusu hırsızlığı kameralarda

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 25.08.2022, 08:53
Bursa’da sadaka kutusu hırsızlığı kameralarda

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi baharat dükkanında kimseyi göremeyince içeri girerek masanın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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