Bursa’da sabah saatlerinde yangın paniği

Bursa’da sabah saatlerinde plastik deposunda yangın meydana geldi. Yükselen dumanlar korkuya neden oldu.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde hurda plastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran yangında yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Vatandaşlar ise yangını cep telefonuyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.