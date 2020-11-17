banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Aşı savaşları devam ediyor
Aşı savaşları devam ediyor

Bursa’da Roma döneminden kalma 465 sikke bulundu

Bursa’da Roma döneminden kalma 465 adet sikke ele geçirildi.

Asayiş 17.11.2020, 09:26
Bursa’da Roma döneminden kalma 465 sikke bulundu

Bursa’da Roma döneminden kalma 465 adet sikke ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, tarihi eser varlıkların korunması, kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi kapsamında yapılan çok yönlü çalışmalarda Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda Ü.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramalarda ise, 4. yüzyıl Doğu Roma Dönemine ait 465 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheliye 2863 Sayılı Kanun kapsamında adli tahkikat yapıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
açık
banner378