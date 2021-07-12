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Bursa’da rehine krizi: Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı. Bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açan şüpheli için özel hareket ekipleri çağrıldı.

Asayiş 12.07.2021, 22:29
Bursa’da rehine krizi: Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı. Bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açan şüpheli için özel hareket ekipleri çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde bir kişi, birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açan şüpheli, daha sonra evin içerisine saklandı. Bölgeye özel harekat ekipleri çağrılırken, sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı. Ekiplerin şüpheliyi ikna çabaları sürüyor. Öte yandan şahsın rehin aldığı kız kardeşlerinin sağlık durumları hakkında bilgiye ulaşılamadı.
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