Bursa’da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi evini ateşe verdi

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi yalnız olduğu sırada evini yaktı. Yangına müdahale eden ekipler, dumandan etkilenerek balkona kaçan kadını kurtardı.

Olay Kestel Vanimehmet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen N.S. evde kimsenin olmadığı sırada evini ateşe verdi.

Komşularının ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Binanın doğal gaz ve elektriği kesildi.

Yangına müdahale eden ekipler, N.S.’yi evin balkonunda dumandan etkilenmiş halde buldular. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan N.S. olay yerine çağrılan ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.