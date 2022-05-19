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Bursa’da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Bursa’da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Alaattin Özdemir’i (44) belindeki tabancasını alıp başından vurarak şehit eden tutuklu sanık Murat Dağkoçak (26) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı ile tutuksuz 4 sanık hakkındaki hapis kararları, Dağkoçak’ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozuldu. 5 sanığın yeniden yargılandığı yerel mahkemenin talep ettiği adli tıp raporunda, Dağkoçak’ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Asayiş 19.05.2022, 12:09
Bursa’da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Bursa’da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Alaattin Özdemir’i (44) belindeki tabancasını alıp başından vurarak şehit eden tutuklu sanık Murat Dağkoçak (26) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı ile tutuksuz 4 sanık hakkındaki hapis kararları, Dağkoçak’ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozuldu. 5 sanığın yeniden yargılandığı yerel mahkemenin talep ettiği adli tıp raporunda, Dağkoçak’ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

3 Aralık 2019’da Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Su Deposu Caddesi’ndeki apartmanda, komşular arasında çıkan kavga nedeniyle kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir’in belinden silahını aldı ardından da başından vurdu. Ağır yaralanan, evli ve 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağkoçak da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tedaviye alınan polis memuru Alaattin Özdemir, beyin ölümü gerçekleşerek şehit oldu. Ailesince bağışlanan organları da 6 kişiye umut oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tanık polislerin, "Kavga ihbarı üzerine olay yerine gittik. Burada kavga edenlerden Murat Dağkoçak, küfrederek hakaretlerde bulundu. Gözaltına alacağımız sırada yakınları fiziki müdahalede bulundu. Dağkoçak’ı konteynerin içine aldığımızda yine agresif tavırlara devam etti. Bu sırada Alaattin Özdemir’in beline sarılıp, tabancayı yukarı çekerek kılıfından çıkardı. Alaattin silahını geri almak istedi. Aralarında arbede çıktı. Şüpheli namluya mermi verip Alaattin’in başına yakın mesafeden ateş etti" anlatımları yer aldı.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuklu sanık Murat Dağkoçak hakkında ’yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer polis memuruna karşı ’öldürmeye teşebbüs’, ’görevi yaptırmamak için direnme’, ’hakaret’ suçlarından da toplam 16 ay 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklar Serkan D. (35), İsmail D. (60), Tekin B. (54), Mahmut Y.’nin (50) de yapılan yargılama sonucu polise karşı cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 1 yıl 4 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca İsmail D. ve Mahmut Y. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Serkan D.’nin cezasının ise ertelenmesi kararlaştırıldı. İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1’inci Ceza Dairesi, sanık Murat Dağkoçak için akıl sağlığı raporu alınmadığı ve sanıklara ayrı avukat atanmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Akıl sağlığı yerinde çıktı

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bozma kararından sonra görülen duruşmaya; tutuklu sanık Murat Dağkoçak, tutuksuz Serkan D. ve İsmail D. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Dağkoçak’a yönelik akıl sağlığı için alınması istenen raporun kendilerine ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini söyledi. Murat Dağkoçak ise savunmasında, kendisine bipolar kişilik bozukluğu tanısı koyulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, Dağkoçak’ın şehit polis Özdemir’e karşı eylemi nedeniyle ’kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürme’ ve ’görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan, diğer polis memuruna karşı eylemi nedeniyle de ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanıkların ise ’görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Murat Dağkoçak’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı hazirana erteledi.

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