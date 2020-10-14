Bursa’da polis ekipleri alkış ve ıslıklara siren çalarak cevap verdi
BURSA POLİSİNİN YAPTIĞI EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, VATANDAŞLAR ALKIŞ VE ISLIKLARLA DESTEK VERİRKEN POLİS EKİPLERİ ÇAKAR VE SİRENLERLE CEVAP VERDİ.
Bursa polisinin yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların alkış ve ıslıklarla desteğini gösterdiği polis ekipleri, çakar ve sirenlerle vatandaşlara cevap verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 550 gram metamfetamin, 220 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.İ. ve A.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Ç., O.Y., M.Y., S.D. ve B.B. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.
Operasyonda ise vatandaşların alkış ve ıslıklarla desteğini gösterdiği polis ekipleri, çakar ve sirenlerle vatandaşlara cevap verdi.
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