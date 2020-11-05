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Bursa’da PKK ve YPG’ye operasyon: 3 gözaltı

BURSA’DA JANDARMA EKİPLERİ, TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARDAN İSTİHBARAT VE KEŞİF YAPMAK İÇİN GİREN 3 TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ÜYESİNİ DÜZENLENEN ŞAFAK OPERASYONUYLA HÜCRE EVİNDE YAKALADI.

Asayiş 05.11.2020, 20:39
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Bursa’da PKK ve YPG’ye operasyon: 3 gözaltı

Bursa’da jandarma ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollardan istihbarat ve keşif yapmak için giren 3 terör örgütü PKK/YPG üyesini düzenlenen şafak operasyonuyla hücre evinde yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin El Bab kentinden Türkiye’ye kaçak yollardan giren 3 PKK ve YPG’li teröristi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin merkez Osmangazi İlçesi’nde gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat ekipleriyle birlikte şüphelilerin kaldığı hücre evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda teröristler M.H. (27), M.E. (20) ve B.E. (19) yakalandı. Hücre evinde de örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan teröristler İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin 2017 yılında Suriye’nin El Bab kentinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve Bursa’ya istihbarat ve keşif yapmak için gönderildikleri öğrenildi.

Şüphelilerin polis merkezinde işlemleri sürüyor.

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