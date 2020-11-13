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Bursa’da pitbull dehşet saçtı

BURSA'DA BAŞI BOŞ PİTBULL, SOKAK KEDİSİNİ PARÇALAMA ANI SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Asayiş 13.11.2020, 13:25
Bursa’da pitbull dehşet saçtı

Bursa’da başı boş pitbull köpeğin sokak kedisini parçalama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde başı boş bir pitbull, sokak kendisine saldırdı. Köpekten kurtulmaya çalışan kedinin çabaları sonuçsuz kaldı. Kimin olduğu bilinmeyen pitbull itlaf ettiği kediyi götürdü. Videoya yansıyan kayıtlarda ise bir vatandaşın kediyi kurtarmak istemesi dikkat çekti.
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