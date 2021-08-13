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Bursa’da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

Bursa’da bir parkta cansız bedeni bulunan şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Asayiş 13.08.2021, 12:45
Bursa’da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

Bursa’da bir parkta cansız bedeni bulunan şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Bursa’da geçen akşam İlçesi Kamberler Parkının yakınında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar 112’yi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çağlı güvenlik tedbiri aldı. Olay yerine intikal eden Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın T.Y. olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiğini tespit etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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