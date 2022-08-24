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Bursa’da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa’da park halinde bekleyen bir otomobil aniden alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 24.08.2022, 09:02
Bursa’da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa’da park halinde bekleyen bir otomobil aniden alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Pazar alanında meydana geldi. Park halindeki LPG’li aracın motor kısmından dumanlar çıkmasının ardından araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği otomobil ise kullanılmaz hâle geldi.

O anlar saniye saniye vatandaşların kamerasına yansıdı.

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