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Bursa’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 12.07.2021, 11:04
Bursa’da park halindeki otomobil alev alev yandı
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Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saniyeler içinde alevlere teslim olan otomobili söndürmek için ilk müdahaleyi sokaktaki esnaf yaptı. İş yerlerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden esnafın bu çabası boşa gitti. O anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
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