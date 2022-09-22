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Bursa’da otopark kavgası kamerada

Bursa’da 2 araç sahibi arasında çıkan otopark kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.09.2022, 09:12
Bursa’da otopark kavgası kamerada

Bursa’da 2 araç sahibi arasında çıkan otopark kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 araç sahibi arasında otopark meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin gelmesi üzerine kavga son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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