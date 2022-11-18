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Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Bursa’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Asayiş 18.11.2022, 10:07
Bursa’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 16 ANA 622 plakalı otomobil ile 16 KJ 604 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Hakan K.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hakan K.’nin ayağında kırık olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normal akışına döndü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.