Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde bir kurumda çalışan kurye Eray Kırıkoğlu, motosikleti ile İznik’ten Yenişehir istikametine giderken aynı istikamete giden 16 Z 5608 plakalı otomobili solladığı sırada aracın sola dönmesiyle kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Eray Kırıkoğlu yaralandı. Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.