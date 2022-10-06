Bursa’da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza çarptı

Bursa’da otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı bir anda açtı. Kapıyı açar açmaz ise arkadan gelen motokurye duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Derya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı açtı. Arkadan gelen motokurye ise duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki otomobile çarptı. Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.