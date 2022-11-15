Bursa’da otomobilin çarptığı minibüs devrildi. Minibüste kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Kemal Bengü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BF 788 plakalı otomobil, 16 ANG 699 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yatarken, çevredekiler hemen sürücülerin yardımına koştu. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, minibüsün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.