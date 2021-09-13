Bursa’da otomobilin çarptığı genç böyle havalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Çetinkaya 49 34 PYV 73 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Alperen S. (13)’ye çarptı. Havaya fırlayıp yere düşen genç yaralandı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsü esnaflar tarafından yakalandı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.