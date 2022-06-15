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Bursa’da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı

Bursa’da seyir halinde giden hafif ticari araç, cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü başından yaralandı.

Asayiş 15.06.2022, 13:57
Bursa’da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı

Bursa’da seyir halinde giden hafif ticari araç, cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü başından yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BV 391 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sağ şeritte bulunan 35 ALN 937 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan hafif ticari sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşla yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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