Bursa’da otomobil ile motosiklet sürücüsünün kazaya karıştığı anlar kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kozan 16 UJ 791 plakalı motosikleti ile Atatürk Caddesi üzerinde seyir hâlindeyken, 54 HR 919 plakalı otomobil sürücüsü aracıyla karşı yola geçmeye çalıştı. Motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak durabildi. Çevredekiler kazanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlatırken, o anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.