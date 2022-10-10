Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine giden Yusuf Çelik (58) yönetimindeki 18 KV 189 plakalı otomobil, Bursa’dan gelip U dönüşü yapan Ahmet Sefa Akmaz (26) yönetimindeki 16 ALF 714 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ile Ertekin Gökdemir (53) ve hafif ticari araçtaki yolcular Zekeriya Rızık (39) ve Muhammet Elhacı (20) yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.