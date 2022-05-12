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Bursa’da otomobil durağa daldı: 1 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki durağa daldı, sürücüsü yaralandı. Kaza anında durakta vatandaşların olmaması olası olası faciayı önledi.
Asayiş 12.05.2022, 19:00
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki durağa daldı, sürücüsü yaralandı. Kaza anında durakta vatandaşların olmaması olası olası faciayı önledi.
Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.
Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Kemal Baran (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç kaldırıma çarpıp yolcu durağına daldı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kaza anında durakta vatandaşların olmaması olası olası faciayı önledi. Olay sonucu durak parçalara ayrıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.