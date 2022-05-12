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Bursa’da otomobil durağa daldı: 1 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki durağa daldı. Sürücünün yaralandığı kazada durakta vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.
Asayiş 12.05.2022, 19:26
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki durağa daldı. Sürücünün yaralandığı kazada durakta vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal B. (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yolcu durağına daldı. Kazada genç sürücü yaralanırken, kaza anında durakta vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.
Polis, durağın parçalara ayrıldığı kazayla ilgili inceleme başlattı.