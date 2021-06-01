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Bursa’da otomobil alev alev yandı

Bursa’da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.

Asayiş 01.06.2021, 17:37
Bursa’da otomobil alev alev yandı

Bursa’da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Bursa- İzmir yolu merkez istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında meydana gelen mekanik arıza sonucu dumanlar çıkmaya başlayan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. İki adet itfaiye aracıyla müdahale edilen araç yangını kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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