Son Dakika
Bursa’da otobüse asılan örümcek çocuk kameraya yansıdı
Bursa’da küçük çocuk ana yolda giden otobüse asıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 26.10.2022, 09:04
Bursa’da küçük çocuk ana yolda giden otobüse asıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da bir çocuk özel halk otobüsünün arkasına asılarak tehlikeli yolculuk yaptı.
Merkez Osmangazi Hüdavedigar Mahallesi’nde seyir halindeki otobüsündeki tehlikeli anlar, başka bir otobüste seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine polis ekipleri de soruşturma başlatırken. otobüs sürücüleri de uyarıldı.