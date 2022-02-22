Bursa’da otobüs tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Bursa-İzmir karayolu üzerinde yolcu otobüsüyle tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Karacabey ilçesi Sütaş kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kamil Koç turizme ait yolcu otobüsü yağmur sebebiyle kayıp kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Bursa - İzmir karayolunun kaza sonrası kapandığını yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.