Bursa’da oto hırsızları uyuşturucuyla yakalandı
BURSA'DA ÇOK SAYIDA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA KARIŞAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 400 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLD
Bursa’da çok sayıda otomobil ve motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirde son dönemde meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı gibi çok sayıda olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği adreslerdeki çok sayıdaki güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin U.B.A. ve E.Ö. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, çalıntı arabalara sahte plakalar da takan 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan A.B.A’nın evinde 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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