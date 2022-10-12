Bursa’da oto fareleri yakayı ele verdi

Bursa’da otolara dadanan hırsızlar Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri tarafından oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu kardeş oldukları öğrenen Y.Ç. ve H.İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.İ.Ç.’nin 20 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Suça karıştıkları malzemelerle birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.