Bursa’da orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’da Uludağ eteklerinde bulunan Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Dereköy yakınlarında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1 helikopter 3 arazöz 2 su tankı 3 itfaiye ve 50 personel gönderildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin titiz çalışması sonucu yangın köylere ve ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.