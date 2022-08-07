banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Bursa’da orman yangını

Bursa’da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 07.08.2022, 16:13
Bursa’da orman yangını

Bursa’da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.

Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu