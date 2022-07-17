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Bursa’da orman yangını

Bursa’da ormanlık alandan yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi. Söndürme helikopteri ve yerden müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 17.07.2022, 15:16
Bursa’da orman yangını

Bursa’da ormanlık alandan yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi. Söndürme helikopteri ve yerden müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilirken, alevlerin kontrol altına alındığı belirlendi.

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