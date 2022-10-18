Bursa’da önünü kestikleri kamyonun şoförünü dövüp hastanelik ettiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önünü kestikleri kamyonun sürücüsünü darp eden 4 saldırgan kayıplara karıştı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Bilal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Alaattin A. (64) yönetimindeki 16 KS 175 plakalı kamyonun, önünü henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar araçlarıyla kestiler. Şahıslar, Kamyon sürücüsünü araçtan indirdiler. Şahıslar, kamyonu düzgün kullanmadığı gerekçesiyle sürücü Alaattin A.’yı darp edip yaralayarak kayıplara karıştılar. Darp edilerek yaralanan sürücüyü görenler durumu 112’ye bildirdiler. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.