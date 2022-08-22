Bursa’da ölüme meydan okuyan sürücü kilometrelerce tersten gitti

Bursa’da bir sürücü ölüme meydan okuyarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, ters şeride girerek süratli bir şekilde seyretti. Ölüme meydan okuyan sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.